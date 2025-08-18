Главком ВСУ в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил, что войска страны-агрессора концентрируют силы на нескольких направлениях, проводя перегруппировку для наступательных операций, пишет «НБН».

По его словам, ситуация на фронте остается сложной. Решающим для ВС РФ остается Покровское направление, также оккупационная армия Путина готовится к активному наступлению в Запорожье, куда перебрасывает части из Сумской области.

Генерал отметил, что на Запорожском направлении сейчас продолжаются бои невысокой интенсивности, однако враг намерен нанести мощный удар и прорваться вглубь территории.

Россияне намеревались реализовать приказ Путина еще год назад, однако Курская операция сорвала их планы: оккупантам пришлось перебрасывать войска из украинской области в приграничный регион РФ.

Говоря о заявлениях Москвы о способности страны-агрессора вести войну еще 3,5 или 10 лет, Сырский назвал подобные «прогнозы» врага бравадой.

Напомним, СМИ заявили, что ВС РФ удалось осуществить прорыв на Покровском направлении в районе Доброполья, использовав главную проблему Сил обороны Украины.