Генерал в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что «майское перемирие» ВС РФ использовали для улучшения своих позиций на фронте. За три дня паузы захватчики перегруппировали войска, подтянули подразделения БПЛА и артиллерию к переднему краю, после чего пошли в наступление.

Главком ВСУ утверждает, что враг не сделал бы этого в ходе активных боевых действий, информирует «НБН».

По его словам, поэтому, в случае заключения мирного соглашения между Украиной и РФ или «заморозки» ситуации на фронте, наша страна должна постоянно готовиться к войне и повышать боеспособность своей армии, ведь россияне смогут очень быстро восстановить силы для нового нападения.

Военачальник напомнил, что Кремль не отказался от намерения захватить все украинские территории.

Отметим, что также в интервью Сырский назвал два главных направления наступления ВС РФ и оценил способность государства-террориста воевать против Украины годами.