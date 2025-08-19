В аналитическом материале ISW отмечается, что Россия не способна полностью захватить Донетчину силой. Эксперты обратили внимание на заявление кремлевского диктатора, который утверждает, что его войска неизбежно оккупируют регион в случае продолжения боевых действий.

В Институте изучения войны напомнили, что кампания страны-агрессора по захвату области продолжается уже 11 лет и до сих пор не принесла результата, информирует издание «НБН».

Аналитики отметили, что с начала полномасштабной войны оккупационная армия страны-агрессора погрязла в изнурительных боях за отдельные города.

Например, с октября 2023-го россияне не могут вернуть контроль над Купянском Харьковской области, на Донетчине с мая этого же года продолжаются штурмы Часового Яра, а в Торецке захватчики с июня 2024-го смогли продвинуться только на 10 километров.

Поэтому оккупировать все территории Донецкой области РФ может исключительно в случае капитуляции Украины.

Ранее в Институте изучения войны опровергли информацию об успехах «второй армии мира» в районе города Доброполье на Донетчине.