Во вторник, 19 августа, по новому стилю день ангела у Тимофея, Андрея и Николая. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен. «НБН» раскрывает значение имени Андрей, которое является очень популярным и распространенным в нашей стране.

Имя Андрей с древнегреческого языка трактуется как «мужественный». Этот мужчина умеет защитить свои интересы и своих близких, может найти выход из любой ситуации и преодолеть самые сложные препятствия. Он обладает отличным чувством юмора и сумасшедшей харизмой.

Обладатель этого имени добивается успехов в карьере благодаря своей высокой самооценке, уверенности в себе, исполнительности и добросовестности. В работе главное для него – видеть результат.

До вступления в брак у Андрея может быть много мимолетных романов. Он хочет, чтобы избранница боготворила его, окружала вниманием и заботой. Женится на красивой и эффектной женщине.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: купаться в открытых водоемах, отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, заниматься тяжелым физическим трудом, шить, стирать, отдавать долги, делать ремонт, конфликтовать, выяснять отношения, ссориться, сквернословить.

Также сегодня не рекомендуется открыто говорить о деньгах и планировать большие расходы – задуманное может сойти на нет.

Напомним, мы раскрывали значение красивого женского имени Ульяна.