По данным ресурса meteoagent, в среду, 20 августа, Украину накроют сильные магнитные бури (K-index 5). В четверг, 21 августа, ожидается солнечная активность средней интенсивности (K-index 3,7).

Прогноз геомагнитной обстановки может меняться, поскольку ученые каждые три часа обновляют соответствующую информацию, сообщает издание «НБН».

В период солнечной активности желтого и красного уровней самочувствие метеозависимых, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и пожилых может ухудшиться. Нарушения сна, головокружение, мигрень, скачки артериального давления, аритмия, тахикардия, усталость, перепады настроения, снижение трудоспособности – симптомы, которые возникают в эти дни.

Чтобы как можно легче перенести влияние сильных магнитных бурь, необходимо соблюдать режим дня, сна и питания, не переутомляться, заниматься умеренной физической активностью, гулять на свежем воздухе, минимизировать потребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина.

