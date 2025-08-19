В пресс-службе СБУ сообщили, что в ночь на вторник, 19 августа, дальнобойные дроны спецслужбы «отминусовали» два склада боеприпасов ВС РФ, информирует издание «НБН».

Военные объекты захватчики обустроили в поселке городского типа Белокуракино на временно захваченной территории Луганщины. В СБУ уточнили, что этот населенный пункт расположен на важной железнодорожной ветке, которой враг из страны-агрессора поставляет снаряды на линию фронта, в частности, в район Покровска.

В спецслужбе отметили, что, по предварительным данным, БПЛА по меньшей мере 7 раз попали по территории объектов ВС РФ. После «бавовны» возник сильный пожар, масштабное возгорание зафиксировал международный сервис FIRMS.

В СБУ заверили, что демилитаризация объектов армии Путина будет продолжаться.

Как сообщалось, в захваченном Енакиево на Донетчине сгорела АЗС. Местные паблики пожаловались на удар беспилотников по городу.