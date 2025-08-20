Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, финансовая удача придет к тем представителям Зодиакального круга, кто давно работал на результат, но не всегда видел достойную отдачу.

Для Близнецов в конце августа наступает один из самых удачных периодов года. Прохождение Юпитера через второй дом финансов обещает ощутимый рост доходов: повышение зарплаты, премии или дополнительные источники заработка. Важным станет укрепление уверенности в собственных силах, что позволит привлечь новые перспективы и использовать возможности максимально эффективно.

Козероги получат заслуженное вознаграждение за терпение и упорство. Влияние Плутона во втором доме ценностей будет способствовать переоценке отношения к деньгам и обретению большей внутренней силы. С октября, когда планета станет директной, откроются новые горизонты: возможны карьерный рост, начало прибыльного проекта или долгосрочные инвестиции.

Для Рыб этот год стал временем испытаний и уроков, но именно они привели к важным переменам. Сатурн в их знаке подталкивает к ответственности и практичному применению талантов. Осенью появятся новые карьерные шансы, возможность раскрыть творческий потенциал и пересмотреть жизненные приоритеты. Все это позволит укрепить финансовую стабильность и завершить год в куда более выгодном положении.

