Руководитель Донецкой ОВА в эфире национального телемарафона сообщил, что российские захватчики продолжают наносить удары по Константиновке, применяя для атак управляемые авиационные бомбы, ствольную артиллерию и FPV-дроны. Также оккупанты контролируют подъездные пути к населенному пункту.

По его словам, только за 19 августа «вторая армия мира» сбросила на прифронтовой город 10 КАБов, информирует издание «НБН».

Чиновник рассказал, что, несмотря на сложную ситуацию в населенном пункте, там остается около 6800 жителей. Органы власти, подразделения ГСЧС и полиции ежедневно работают с местными и продолжают убеждать их, что им необходимо эвакуироваться. Однако люди выезжают из Константиновки медленно.

Отметим, что в Павлограде на Днепропетровщине шелтеры с переселенцами переполнены, поэтому жителей Донетчины вывозят в город Лозовая Харьковской области.

Ранее в батальоне «Донбасс» рассказали о ситуации в городе Часов Яр.