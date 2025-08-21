В четверг, 21 августа, по новому стилю именины празднуют Марфа, Павел и Александр. «НБН» раскрывает тайну имени Павел, которое является довольно популярным в нашей стране, хотя и не входит в число самых трендовых имен последних лет.

Имя Павел с латинского переводится как «малый» или «небольшой». Паша – это отзывчивый, благоразумный и настойчивый человек, которому по душе тихая и размеренная жизнь.

Обладатель этого имени может достичь много в жизни, если сможет побороть свою лень. В работе на него всегда можно рассчитывать, он серьезно и добросовестно подходит к выполнению задач. Может найти свое призвание в любой сфере деятельности.

В отношениях с противоположным полом этот мужчина романтичный и нежный. Паша привлекает внимание девушек своей учтивостью, галантностью и вежливостью. Осознанно и ответственно подходит к созданию семьи.

21 августа, согласно народным верованиям, запрещено: начинать важные дела, работать с огнем без необходимости, отказывать в помощи нуждающимся, делать большие покупки, тратить значительные суммы денег, вытирать пыль в доме, срывать яблоки и вытирать их полотенцем, тратить много еды.

Также в этот день не рекомендуется посещать знакомых или принимать у себя гостей – это спровоцирует конфликты, ссоры или неприятные ситуации.

