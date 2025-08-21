Руководитель ГВА в комментарии изданию «Слобідський край» сообщил, что ситуация в Купянской общине остается критической, информирует «НБН».

Беседин рассказал, что войска Российской Федерации ежедневно наносят удары по прифронтовому городу и близлежащим населенным пунктам из всего оружия, которое у них есть в наличии.

По его словам, в Купянске и на территории общины из-за атак российских захватчиков повреждены абсолютно все здания, а также разрушены объекты социальной и критической инфраструктуры.

Чиновник отметил, что ежедневно количество ударов, погибших и раненых растет, однако эта статистика не влияет на жителей общины, которые пренебрегают своей безопасностью и отказываются эвакуироваться.

