Результаты соцопроса КМИС, проведенного с 23 июля по 4 августа, показали, что большинство украинцев оптимистично настроены на будущее своей страны.

53% граждан убеждено, что Украина через 10 лет «скорее всего» или «очень вероятно» будет процветающим государством в составе Европейского Союза, информирует издание «НБН».

В то же время 40% участников исследования считают такой сценарий маловероятным.

Среди топ-5 причин сомнений респонденты назвали коррупцию (25%), неэффективность власти и недоверие украинцев к ней (15%), недостаточную поддержку вступления страны в ЕС со стороны организации (14%), затягивание процесса восстановления Украины на более чем 10 лет (13%), а также продолжение боевых действий и разрушений (10%).

Напомним, ранее специалисты КМИС узнали, как жители Украины относятся к российскому, европейскому и американскому мирным планам.