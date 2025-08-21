Волошин в эфире программы «Ранок.LIVE» сообщил, что войска Российской Федерации пытаются сравнять с землей населенные пункты вблизи дамбы Каховской гидроэлектростанции, которую они подорвали летом 2023 года, информирует издание «НБН».

Спикер Сил обороны Юга Украины заявил, что ВС РФ бьют неуправляемыми авиационными ракетами по поселку Казацкое, селам Ольговка, Отрадокаменка и другим населенным пунктам. Враг ежедневно наносит от 60до 80 таких ударов. По его словам, цель «второй армии мира» – подготовить себе плацдармы, чтобы защитники не могли держать там оборону.

Военнослужащий добавил, что ситуация в регионе, в частности в Херсоне, непростая. В жилом микрорайоне областного центра «Корабел» («Остров») захватчики активизировали атаки. Армия Путина уничтожила мост, который соединяет эту часть города с другими территориями населенного пункта. Волошин отметил, что это просто террористическая деятельность, которая никак не вредит украинской обороне.

