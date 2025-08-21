Гетьман в эфире Radio NV прокомментировал массированную комбинированную атаку ВС РФ на украинские города. По его словам, именно такой подход россиян к обстрелам является привычным, информирует издание «НБН».

Военный эксперт напомнил, что недавно захватчики изменили подход к выбору целей и количества воздушных средств нападения, запущенных по одной локации.

Майор запаса объяснил, что этой ночью армия Путина применила тактику обстрелов, которую использовала с начала полномасштабного вторжения: враг атаковал практически всю Украину. После оккупанты сосредоточились на двух-трех локациях. Россияне пытались максимально перегрузить противовоздушную оборону нашей страны.

В то же время капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук отмечает, что массированный удар по Украине – проявление бессилия РФ. Россия таким образом пытается вынудить Киев согласиться на капитуляцию в виде предложенного Москвой «мирного соглашения».

