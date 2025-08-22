Аналитики ISW прокомментировали ракетную атаку армии Путина на гражданский американский завод Flex в Мукачево, который производит электронику, в частности кофеварки. Эксперты убеждены, что российские захватчики намеренно обстреляли предприятие, информирует издание «НБН».

В Институте изучения войны заявили, что цель удара по заводу – помешать США и европейским государствам делать инвестиции в Украину или открывать бизнес на ее территории. Аналитики утверждают, что «вторая армия мира» несколько недель готовилась к этой атаке, накапливая ракеты и БПЛА.

Накануне саммита на Аляске ВС РФ снизили интенсивность обстрелов, чтобы позиционировать Кремль как добросовестного переговорщика, накапливая боеприпасы. Однако после встречи Путина и Трампа россияне начали наносить массированные удары по Украине.

Как сообщали СМИ, страна-агрессор столкнулась с топливным кризисом. Причина больших проблем в РФ с бензином – украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям.