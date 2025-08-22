В пятницу, 22 августа, по новому стилю день ангела у Ариадны, Михаила, Алексея, Федора, Василия, Афанасия, Гавриила, Макара, Ивана и Александра. «НБН» раскрывает характер обладателя имени Макар, которое встречается в славянских странах.

Имя Макар с древнегреческого языка переводится как «блаженный». Это добрый, исполнительный, общительный, неконфликтный, гостеприимный человек, у которого много друзей.

Обладатель этого имени добивается того, чего хочет, благодаря трудолюбию, самокритике и ежедневному развитию. Очень серьезно подходит к выбору профессии.

Макар ищет девушку, которая станет его другом и будет разделять его увлечения. Создав семью, будет хорошим мужем и отцом.

Сегодня, согласно народным верованиям, нельзя: ходить в лес, начинать новые дела, обсуждать планы, отправляться в дальнюю дорогу, стричь волосы, работать на земле после обеда, давать деньги в долг, менять место работы, ссориться, сквернословить.

