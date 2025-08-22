Как сообщают российские СМИ, ставленник Кремля на оккупированной территории Донецкой области пообещал жителям «столицы ДНР» решить проблему с водоснабжением после того, как войска РФ полностью захватят регион.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Точка Сходу».

Глава так называемой «Донецкой народной республики» ранее сообщал об увеличении способности водопровода, построенного от реки Дон в стране-агрессоре. Однако это не помогло решить проблему дефицита воды на оккупированных территориях области.

Ставленник Кремля также заявил, что оккупанты намерены заняться разминированием и восстановлением канала «Северский Донец-Донбасс» после того, как ВС РФ «отодвинут линию фронта».

Напомним, что подача воды из канала была остановлена в марте 2022 года из-за боевых действий. Искусственный водный путь является основным источником воды на ВОТ, поэтому россияне хотят контролировать его.

Как сообщалось, в июле в связи с проблемой с водоснабжением на оккупированной Донетчине Пушилин не разрешил «чиновникам ДНР» уйти в отпуск.