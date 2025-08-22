Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Верховной Рады Украины, премьер-министр Юлия Свириденко подала в парламент законопроект № 13673 — документом предусматривается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, особенно в случаях, когда речь идет об уклонении от мобилизации.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на укрепление правопорядка в приграничных районах и повышение эффективности работы сил безопасности и обороны. Речь идет о создании четких правовых оснований для наказания тех, кто пытается обойти действующие правила в период войны.

Сегодня за подобные действия предусмотрена лишь административная ответственность в виде штрафов. Новый проект закона предлагает более строгие меры. В частности, незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов может повлечь штраф от 51 000 до 170 000 гривен либо лишение свободы на срок до трех лет.

Отдельным пунктом предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За такие действия предлагается ограничение свободы или заключение сроком до трех лет.

Более жесткие санкции законопроект предусматривает для военнообязанных граждан. Если призывник, резервист или военнообязанный нарушает сроки пребывания за границей в период военного положения, ему может грозить штраф от 3 400 до 5 100 гривен или тюремный срок от трех до пяти лет.

Вместе с тем документ предлагает возможность освобождения от наказания. Если лицо в течение трех месяцев после незаконного пересечения самостоятельно возвращается в Украину, и сообщает об этом правоохранительным органам до момента уведомления о подозрении, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Таким образом, инициатива не только усиливает меры наказания, но и оставляет шанс на исправление для тех, кто добровольно вернется.

