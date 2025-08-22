У Буданова сообщили, что во время операции украинской военной разведки в Черном море морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где враг хранит остатки больших кораблей ЧФ РФ, информирует издание «НБН».

Из-за действия средств радиоэлектронной борьбы беспилотный надводный аппарат потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время местное военное командование приказало поднять дрон для исследования.

На выполнение задания отправили 5 водолазов-разведчиков ВМФ РФ. Во время манипуляций с беспилотным аппаратом он сдетонировал, ликвидировав элитную группу. Инцидент вызвал возмущение среди личного состава флота, который базируется в Новороссийские.

В ГУР объяснили, что водолазы принадлежали к подразделению Подводных диверсионных сил и средств ВМФ РФ, которое состоит из высококвалифицированного личного состава, на подготовку которого россияне тратят значительные временные и финансовые ресурсы. Также это формирование обеспечивают самым лучшим оснащением.

Напомним, как заявляли СМИ, на прошлой неделе дроны украинской военной разведки поразили уникальный завод в Оренбурге, который выпускает важный компонент для ракет.