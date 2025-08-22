В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили пункт базирования российских дронов «Форпост» и иранских БПЛА Mohajer-6 оккупантов на авиабазе «Херсонес» во временно захваченном городе Севастополь, информирует издание «НБН».

В результате боевой работы защитников были поражены 2 дрона «Форпост» и до 3 беспилотников Mohajer-6. Войска Российской Федерации используют эти БПЛА для разведки над Черным морем и Крымским полуостровом, а также для корректировки обстрелов побережья.

Отметим, что иранский беспилотник Mohajer-6 предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также может наносить удары класса «воздух-земля» с использованием управляемых снарядов.

Беспилотник «Форпост» – это аппарат, собранный из комплектующих израильского Searcher II, лицензию на которые Москва купила еще в 2010 году. БПЛА может находиться в воздухе около 18 часов и подсвечивать лазером цели для боеприпасов.

Как сообщалось, в бухте Новороссийска морские дроны ГУР МОУ ликвидировали элитных водолазов-разведчиков ВМС РФ.