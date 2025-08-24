Как информирует «НБН», одним представителям Зодиакального круга необходимо с приходом новой недели контролировать импульсы и проявлять терпение, другим — использовать мощный энергетический подъем, а третьим — учиться отличать реальные перспективы от иллюзий.

Овнам следует готовиться к активной неделе, но наибольшую продуктивность принесут понедельник и вторник. Именно эти дни подходят для встреч, переговоров и запуска новых дел. Середина недели может подарить излишнюю поспешность: представители знака будут склонны принимать решения на эмоциях и рисковать без достаточных оснований. Чтобы избежать ошибок, им стоит искать поддержку у союзников и доверять лишь проверенным партнерам. Конец недели лучше посвятить завершению начатого, а не старту новых проектов.

Для Тельцов неделя обещает быть яркой и насыщенной. Удачными станут презентации, демонстрация собственных достижений, участие в культурных мероприятиях и публичных выступлениях. Однако в сфере личных отношений возможны искушения: вероятны новые увлечения, которые могут внести хаос в уже устоявшуюся жизнь. Тем, кто ценит стабильность, следует быть особенно внимательными, чтобы не разрушить то, что строилось долго.

Близнецам звезды сулят удачу в делах, связанных со словом. Ораторские способности, умение убеждать и дар красноречия будут особенно востребованы. Это прекрасное время для журналистов, блогеров, преподавателей и писателей. Даже те, для кого общение — лишь увлечение, смогут привлечь внимание к своим идеям. В личной жизни также можно рассчитывать на успех: грамотное выражение мыслей поможет наладить гармоничные отношения.

Представителей знака Рак ожидает неделя интенсивной работы. Сложных задач будет много, и преодолеть их получится только с помощью упорства и настойчивости. В начале недели стоит сосредоточиться на главных приоритетах и избегать распыления на мелочи. В четверг возможно обострение конфликтных ситуаций: малейшие недоразумения могут перерасти в серьезные споры. Наиболее продуктивным станет пятница, когда усилия начнут приносить реальные результаты.

Несмотря на то, что Солнце вышло из знака Льва, его поддерживают Меркурий и Венера. Это означает, что неделя благоприятна для общения, светских мероприятий, культурных проектов и любых дел, связанных с красотой. Львам стоит использовать этот период для укрепления социальных связей, проявления лидерских качеств и демонстрации своего таланта. Четверг обещает быть особенно удачным днем, когда можно рассчитывать на признание и успех.

Для Дев начинается один из самых сильных периодов года: Солнце вошло в их знак, наполняя энергией и уверенностью. Вторая половина недели будет особенно продуктивной и позволит реализовать даже самые смелые начинания. Девы могут смело рисковать, но только в разумных пределах. Период также подходит для личностного роста и начала новых проектов, которые в будущем принесут весомые плоды.

Весам предстоит активная и насыщенная событиями неделя. Их энергия и привлекательность будут словно магнит притягивать внимание окружающих. Это прекрасный шанс укрепить авторитет, завоевать доверие новых партнеров и найти поддержку в нужных кругах. Однако чрезмерная эксцентричность или желание выделиться любой ценой может сыграть злую шутку. Звезды советуют придерживаться гармонии и избегать крайностей.

Для Скорпионов неделя обещает быть эмоционально сложной. В личной жизни могут возникать ситуации, требующие выдержки и умения контролировать себя. Накал страстей способен привести к ссорам на ровном месте. В профессиональной сфере, напротив, ожидается продуктивность, но лучше сосредоточиться на выполнении текущих задач, чем на глобальных проектах или планах. Спокойствие и дисциплина помогут пройти этот период без лишних потерь.

Стрельцам предстоит неделя, полная идей и вдохновения. Однако не все новые замыслы окажутся перспективными. Звезды предупреждают: перед тем как бросаться в новое дело, важно тщательно проверить информацию и объективно оценить свои ресурсы. Пятница обещает стать самым удачным днем, когда возможны приятные новости и долгожданные результаты. В остальное время важно сохранять здравый смысл и не уходить в мечты с головой.

Козерогам предоставляется редкая возможность реализовать свои планы и воплотить мечты в жизнь. Сил и энергии хватит даже на масштабные начинания. Союзники и единомышленники окажут поддержку, а внутреннее упорство поможет двигаться вперед. Понедельник может показаться вялым и тягучим, но со вторника дела пойдут значительно быстрее. Неделя подходит для стратегических шагов и серьезных решений.

Начало недели у Водолеев может быть напряженным: вероятны конфликты с коллегами или руководством. Важно избегать резких слов и необдуманных действий. Уже к середине недели ситуация изменится, появится больше свободы и возможностей. В личной жизни возможны новые увлечения, яркие, но недолговечные. Чтобы избежать разочарований, Водолеям стоит быть реалистичными и не идеализировать других.

Рыбам звезды рекомендуют посвятить время творчеству. Неделя подходит для раскрытия талантов в музыке, литературе или живописи. Даже простое посещение выставок, концертов или культурных мероприятий подарит вдохновение и свежие идеи. В деловой сфере стоит делать ставку именно на креативные проекты, так как именно они могут принести признание. В конце недели Рыбы почувствуют удовлетворение от своих достижений.

Ранее мы писали о том, что астрологи называли знаки Зодиака, которые становятся наиболее заботливыми родителями.