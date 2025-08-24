Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал проекта «Український подкаст #1», журналист Владимир Золкин заявил — россияне практически не разговаривают друг с другом, и причина этого кроется в страхе и недоверии.

Исходя из слов Золкина, пленные оккупанты стараются молчать, потому что постоянно ждут подвоха, так как каждое неправильное слово воспринимается как потенциальная угроза, — вдруг кто-то услышит, донесет, и за это возможны последствия. То есть, пленные россияне живут в постоянном ощущении, что их могут «сдать».

Журналист отметил — когда он приезжает брать интервью, ситуация наглядно демонстрирует атмосферу недоверия/страха, и после беседы с десятью пленными, которые только проходят карантин, пятый вообще не знает, о чем говорил первый. Таким образом, «освободители» между собой не обсуждают ни слова, не делятся впечатлениями, как будто каждый существует отдельно, и единственное, что объединяет таких военнопленных, — это возможность связаться с родными.

Золкин акцентировал: подобное поведение открыто показывает — армия Путина изнутри разъедена недоверием и подозрительностью, которые сохраняются даже в условиях плена.

