В аналитическом материале ISW обратили внимание на то, что глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому изданию NBC в очередной раз повторил отказ Москвы от предложенных Вашингтоном инициатив по достижению мира в Украине, информирует издание «НБН».

Путинский дипломат использовал общение с западным СМИ, чтобы снова повторить требования Кремля об устранении «коренных причин» вторжения в Украину. Министр сообщил, что расширение НАТО якобы является нарушением интересов безопасности РФ.

Также глава МИД России продолжал говорить об украинском лидере Владимире Зеленском как о препятствии на пути к достижению прочного мира, чтобы отвлечь внимание от намерения Москвы продолжать войну. Лавров утверждал, что президент соседнего государства «идет против воли» американского лидера Дональда Трампа.

Кроме того, представитель Москвы отрицал, что РФ нарушила международные соглашения, запрещающие ей нападать на Украину, и отверг гарантии безопасности соседней страны в будущем.

Американские эксперты пришли к выводу, что Кремль продолжает тянуть время в мирном процессе по Украине, чтобы достичь своих неизменных военных целей.

Ранее в ISW раскрыли цель удара армии Путина по заводу американской компании в Мукачево.