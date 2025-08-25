В понедельник, 25 августа, по новому церковному календарю день ангела у Владимира, Иоанна и Моисея. «НБН» раскрывает тайну одного из самых узнаваемых и часто используемых в нашей стране мужских имен – Владимир.

Имя Владимир со старославянского означает «владеющий миром» или «большая власть». Этот мужчина обладает лидерскими качествами, прекрасной памятью и восприимчивостью к знаниям. Вова умный, рассудительный и прекрасный оратор.

Обладатель этого имени тяжело переносит смену работы. Он трудоголик, любит доводить дело до конца, все задания выполняет добросовестно.

Этот мужчина – оплот спокойствия для близких. Он надежный партнер и отличный отец. Не спешит делать предложение своей избраннице, даже если чувства к ней очень сильные.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: отказывать в помощи нуждающимся, подписывать договора, заключать сделки, носить украшения из янтаря, топтать или уничтожать грибы, оставлять детей без присмотра, начинать новые дела, заниматься рукоделием, ссориться, ругаться и конфликтовать.

Кроме того, сегодня нежелательно заниматься ремонтом или строительством – иначе придется переделывать работу.

Напомним, мы рассказывали о значении имени Макар.