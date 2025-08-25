Начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в понедельник утром, 25 августа, войска страны-агрессора в очередной раз атаковали областной центр ударными беспилотниками, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/serhii_kryvosheienko

По его словам, один дрон попал в жилой дом – в здании выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие получили помощь медиков на месте, после чего их госпитализировали для дальнейшего обследования.

Фото – t.me/serhii_kryvosheienko

Чиновник рассказал, что второй удар БПЛА пришелся по АЗС, вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали огнь на автозаправочной станции, обошлось без пострадавших.

Отметим, что областной центр находился под атакой беспилотников-камикадзе «Шахед» и КАБов с вечера 24 августа. Глава ОВА Олег Григоров заявлял, что в результате обстрела некоторые населенные пункты Сумского района остались без электричества.

