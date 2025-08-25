Начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в понедельник утром, 25 августа, войска страны-агрессора в очередной раз атаковали областной центр ударными беспилотниками, информирует издание «НБН».
По его словам, один дрон попал в жилой дом – в здании выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие получили помощь медиков на месте, после чего их госпитализировали для дальнейшего обследования.
Чиновник рассказал, что второй удар БПЛА пришелся по АЗС, вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали огнь на автозаправочной станции, обошлось без пострадавших.
Отметим, что областной центр находился под атакой беспилотников-камикадзе «Шахед» и КАБов с вечера 24 августа. Глава ОВА Олег Григоров заявлял, что в результате обстрела некоторые населенные пункты Сумского района остались без электричества.
Как сообщалось, в американском Институте изучения войны рассказали о ситуации на Сумском направлении.
