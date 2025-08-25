Плетенчук в эфире программы «Ранок.LIVE» рассказал, что у врага есть технические возможности для переброски кораблей в Черное и Азовское моря для усиления флота, однако такие действия не имеют смысла.

По его словам, сейчас основная часть ЧФ РФ базируется в Новороссийске, однако в там просто не хватает места для новых кораблей, информирует издание «НБН».

Спикер ВМС Украины объяснил, что также мало просто поставить суда у причала, их нужно перемещать, менять места стоянки и обеспечивать необходимым. Поэтому россияне вряд ли будут усиливать свой Черноморский флот дополнительными кораблями.

Плетенчук добавил, что «вторая армия мира» в войне против Украины применяет ЧФ РФ в очень ограниченном формате и «главная тяжесть» легла на авиацию российских захватчиков.

