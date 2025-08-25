Боец Интернационального легиона ГУР МОУ в эфире национального телемарафона сообщил, что ситуация на Запорожском направлении в зоне ответственности его отряда ежедневно усложняется, однако остается контролируемой, информирует издание «НБН».

По его словам, у российских захватчиков есть множество разнообразного вооружения и они активно его используют. По беспилотникам Силы обороны Украины и оккупационная армия РФ имеют паритет, поэтому защитники за счет БПЛА нивелируют преимущество врага в другом оружии.

Военнослужащий отметил, что россияне продолжают штурмы малыми пехотными группами от 2 до 10 бойцов, пытаясь на можно ближе подобраться к украинским позициям, однако, обычно, им это не удается.

