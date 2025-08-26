Во вторник, 26 августа, по новому стилю именины празднуют Мария, Наталья, Виктор, Адриан, Дмитрий, Петр и Георгий. Не забудьте поздравить их с днем ангела. «НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Наталья, которое распространено в нашей стране.

Имя Наталья с латинского переводится как «благословенная». Это волевая, прямолинейная, самостоятельная, решительная, вспыльчивая женщина, при этом ранимая.

Ната продвигается по карьерной лестнице благодаря своему труду и упрямству. Коллеги уважают ее за отзывчивость и порядочность.

Обладательница этого имени часто рано вступает в брак, если муж окажется недостойным ее нежности и любви, будет вкладывать всю душу в ребенка. Наташа будет отличной хозяйкой.

26 августа, согласно народным верованиям, нельзя: заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам, ходить в лес в одиночку, подписывать договоры, начинать важные дела, стричь волосы, брать или давать деньги в долг, плакать, жаловаться на судьбу, отправляться в дальнее путешествие, устраивать шумные развлечения, ходить босиком, лениться, вспоминать старые неудачи и обиды.

Также в этот день важно воздержаться от споров, конфликтов с родными, даже по пустякам, оскорблений друг друга – иначе это может закончиться серьезным разрывом отношений или навлечет беду на семью.

