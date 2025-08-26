Прокудин заявил, что с вечера понедельника, 25 августа, наблюдается высокая активность дронов российских оккупантов вдоль трассы М-14 Херсон – Николаев. По его словам, захватчики на этой дороге целенаправленно атакуют гражданские автомобили.

Чиновник призвал без необходимости не передвигаться по этому маршруту, информирует издание «НБН».

Позже начальник ОВА сообщил, что на трассе Херсон – Николаев может временно ограничиваться движение в случае фиксации вражеских дронов. Руководитель областной военной администрации призвал учитывать это при планировании поездок либо выбирать другую дорогу.

Напомним, что вчера вечером на этой трассе российский беспилотник попал в служебный автомобиль органов прокуратуры, есть двое пострадавших.

Как сообщалось, спикер Сил обороны Юга Украины заявил, что ВС РФ создают «полосу смерти» в Херсонской и Запорожской областях.