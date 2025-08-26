В «Атеш» сообщили, что Кремль пытается спасти завод по производству беспилотников-камикадзе «Шахед» в российском городе Елабуга Республики Татарстан от украинских атак БПЛА, информирует издание «НБН».

Партизаны рассказали, что для этого на территории предприятия строят вышки с ЗРПК «Панцирь», опубликовав соответствующие кадры.

Фото – t.me/atesh_ua

В военном движении объяснили, что такие действия врага – свидетельство того, что дроновые атаки Сил обороны Украины на завод нанесли ему серьезный урон.

Однако никакие вышки и комплексы для прикрытия объекта не способны спасти производство «Шахедов» от новых ударов защитников. Ежедневно завод находится под угрозой, а вместе с ним и вся логистика поставок БПЛА-камикадзе, которыми российские захватчики регулярно терроризируют украинцев.

Напомним, ранее в «Атеш» сообщили, что враг развернул производство разведывательных беспилотников во временно захваченном Луганске.