Во вторник, 26 августа, аналитики DeepState заявили, что войска страны-агрессора захватили села Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Населенные пункты расположены вблизи схождения админграниц Днепропетровщины, Донетчины и Запорожья, пишет «НБН».

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов в комментарии изданию «РБК-Украина» заявил, что силы «второй армии мира» зашли в эти два села и пытаются там закрепиться, в то же время защитники стараются удержать позиции и остановить оккупантов.

Ранее главный разведчик Украины Кирилл Буданов сообщал, что Кремль хочет заявить о заходе в Днепропетровскую область, это политическая цель России. Поэтому бойцам армии Путина поручили создать в регионе «буферную зону» глубиной до 10 километров.

