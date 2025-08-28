Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Radio NV», член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко отметил — введение продажи SIM-карт по документам не является ограничением прав граждан Украины, и жизненно необходимо в условиях войны против РФ.

Исходя из слов Костенко, подобная практика давно действует в европейских государствах и воспринимается как норма, а для Украины же это, прежде всего, вопрос защиты. В частности, нардеп пояснил — россияне используют украинские SIM-карты, устанавливая их в ударные дроны, чтобы подключаться к мобильному Интернету на территории страны, и такая уязвимость напрямую угрожает безопасности граждан.

Политик признал — в парламенте многие коллеги опасаются, что подобная инициатива вызовет у общества ассоциации с законопроектами времен экс-президента Виктора Януковича, когда власти попытались ограничить права украинцев. Однако, полагает Костенко, Украина живет в условиях военного положения уже четвертый год, и игнорировать угрозы невозможно.

Народный избранник добавил — хотя бы на период войны контроль над оборотом SIM-карт должен быть ужесточен. Сейчас существует возможность свободно приобретать «симки» и передавать их за границу (в РФ), что может использоваться во вред государству и его гражданам.

Костенко акцентировал — вопрос необходимо обсуждать совместно с представителями спецслужб и параллельно объяснять социуму, почему такие меры нужны. По его мнению, это должно рассматриваться не как ограничение, а как элемент нацбезопасности.

