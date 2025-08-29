Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, 2 сентября Меркурий войдет в знак Девы, усилив внимание к деталям и дав шанс наладить диалог в отношениях, а кульминацией первой недели сентября станет лунное затмение и полнолуние в Рыбах 7 сентября, которое придаст романтическим событиям глубину и символичность.

Для Рыб месяц станет одним из самых романтичных. Перемещение Меркурия в Деву активирует сферу партнерства и поможет яснее понимать чувства. Рыбы будут особенно привлекательны для новых знакомств, а к концу сентября Венера в Деве и солнечное затмение 21 сентября могут привести к судьбоносной встрече или укреплению уже существующих отношений.

Сентябрь принесет Девам переосмысление личной жизни. Возвращение ретроградного Сатурна в Рыбы 1 сентября активирует зону отношений и позволит подвести итоги прошлого. События первой недели месяца подтолкнут к решающим шагам: укреплению связей или признанию в чувствах. Отношения будут развиваться быстрее, чем ожидалось, а главным советом станет доверие к происходящему.

Для Овнов наступает время возрождения веры в любовь. Перемещение Меркурия в Весы 18 сентября и вхождение Солнца в этот знак 22 сентября активируют дом партнерства. В этот период будут особенно важны откровенные разговоры и честность. Возможен новый этап в личной жизни или гармонизация уже существующих отношений.

У Близнецов сентябрь связан с переоценкой ценностей. 6 сентября Уран начнет ретроградное движение в их знаке, пробуждая внутренние открытия. С 13 сентября астероид Веста в Стрельце укрепит партнерские связи и поможет сделать серьезный шаг — от признания в чувствах до решения о совместном будущем.

Тельцам предстоит выбор: сохранить или отпустить отношения, которые утратили гармонию. 22 сентября Марс войдет в Скорпиона, активируя сферу страсти и романтики. Энергия месяца будет подталкивать к решительным действиям — как в укреплении связей, так и в начале новых историй. Однако астрологи предупреждают, что успех возможен только при честности и доверии, без ревности и давления.

