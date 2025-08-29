Романенко в эфире Radio NV прокомментировал перспективу определения буферной зоны в случае заключения мирного соглашения с РФ, указав на угрозы, которые могут возникнуть для Украины, информирует издание «НБН».

Генерал объяснил, что Киеву могут предложить отвести войска на 40 километров от линии соприкосновения, где у защитников есть мощные районы обороны и фортификации. То есть, украинским воинам придется на отдельных участках выйти в чистое поле.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ считает, что в ходе переговорного процесса необходимо взвесить всю протяженность фронта, учитывая ситуацию в отдельных зонах. По его словам, это тяжелая работа, это неприятные компромиссы, однако этим вопросом нужно заниматься.

Романенко напомнил, что глава Кремля Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске «перевел стрелки» в вопросе прекращения огня в сторону мирного соглашения. При этом лидер россиян затягивает урегулирование войны, чтобы оккупировать новые территории Украины.

