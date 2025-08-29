Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ERR, начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул — «вторая армия мира» ведет активные боевые действия против Украины, то есть Москва не демонстрирует заинтересованности в поиске компромисса с Киевом.

Исходя из слов Кивисельга, первый признак — за текущий год путинские войска заняли порядка 16 процентов территории Донецкой области, установив контроль почти над 77 процентов земель региона. Только за последнюю неделю, «освободители» захватили около 100 квадратных километров Донетчины.

Второй признак — кроме продвижения на фронте, армия Путина усилила использование беспилотников. Кивисельг отметил, что ежедневно запускается от 50 до 100 дронов, которые атакуют объекты в Киеве, а также в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Также, идентичные удары фиксируются и по Покровской и Добропольской общинам.

Особое внимание военный обратил на массированную атаку на Киев, которая произошла 28 августа: тогда государство-террорист применило 598 беспилотников, что хотя и меньше июльского антирекорда, но все равно является одной из крупнейших атак последних месяцев.

В результате комбинированного удара РФ, в столице были повреждены или разрушены промышленные объекты — завод «Артем», предприятия «Укрспецсистемы», «Samsung», Киевский радиозавод, а также строящийся объект турецкой компании Baykar.

