Как сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в ГУР МОУ, бойцы военной разведки Украины в ночь на субботу, 30 августа, ударили по подземному складу взрывчатых веществ в городе Алексин Тульской области страны-агрессора.

Объект был расположен на территории ПАО «Алексинский химический комбинат», информирует издание «НБН».

На складе россияне хранили пироксилиновый порох, который используется в боеприпасах для стрелкового оружия, артиллерийских установок и некоторых ракетных двигателях.

Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе и масштабном возгорании. По словам очевидцев, на место удара поехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

В то же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о «падении обломков БПЛА» на территории производственного предприятия в Алексине. Путинский чиновник утверждает, что жертв и разрушений нет.

