Главный разведчик страны рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину учения РФ и РБ начали восприниматься как нечто большее, чем просто военные маневры, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Начальник ГУР МОУ обратил внимание на то, что уже сейчас наблюдается нагнетание ситуации вокруг учений «Запад-2025», а с первых дней начала активной фазы она обострится: со всех сторон будут идти вбросы, в большинстве российские, для нагнетания истерии.

Генерал сообщил, что военно-политическая цель этих учений – отработать отдельные маневры «на западном направлении театра военных действий». Военачальник объяснил, что россияне и белорусы будут разыгрывать элементы будущих боевых действий со странами Европы, прежде всего с государствами Балтии.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко предупреждал, что во время активной фазы российско-белорусских военных учений ситуация для Украины может обостриться.