В субботу, 30 августа, поздравления с днем ангела принимают Елизавета, Иван, Даниил, Федор, Арсений, Петр, Афанасий, Павел, Иаков, Александр, Макар, Григорий, Игнат, Леонид, Гавриил. «НБН» рассказывает о характере обладателя имени Даниил, которое входит в топ-10 самых популярных имен в нашей стране.

Имя Даниил с древнееврейского означает «Бог – мой судья». Этот мужчина спокойный, сдержанный, уравновешенный и справедливый. Хладнокровен в самый волнительный момент, умеет держать себя в руках в любой ситуации.

В работе Даня ошибается крайне редко, так как не спешит с выводами. Посвящает всего себя своему делу, оно будет для него на первом месте. Обладатель этого имени не умеет копить деньги.

В молодости Даниил часто меняет девушек, он не из тех, кто рано вступает в брак. Предпочитает держать личную жизнь втайне ото всех. Долго ищет будущую жену.

30 августа действуют такие запреты: нельзя много работать на поле, начинать новые дела, бездельничать, перестилать постель, заключать сделки, злоупотреблять алкоголем и азартными играми, переедать, считать мелочь до обеда, ругаться, сплетничать, завидовать и жадничать.

Также сегодня не стоит покупать новые вещи – они быстро испортятся или не принесут пользы.

