Командир 429-го отдельного полка БпАК «Ахиллес» майор Юрий Федоренко в эфире «Армія TV» рассказал, что российские захватчики в районе Купянска применяют специальные костюмы и плащи для маскировки от украинских беспилотников. Особенно эти средства эффективны ночью.

Чтобы заставить врага выдать себя, защитникам иногда приходится применять боеприпасы, информирует издание «НБН».

Федоренко отметил, что ключевое значение на поле боя пока что сохраняет артиллерия, которой можно достать в те места, куда не способны долететь БПЛА. Артиллеристы работают как снайперы, разбивая штурмовые группы ВС РФ.

Военнослужащий рассказал, что враг применяет ударные беспилотники «Молния» с большой ударной мощностью. Такие БПЛА могут нести до 7 килограммов взрывчатки. Россияне используют их для атак на позиции и логистические маршруты Сил обороны.

