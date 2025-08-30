В субботу, 30 августа, в Нацполиции Украины сообщили, что во Львове убили известного общественного и политического деятеля 1971 года рождения. Около 12:00 правоохранители получили сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Прибыв на место, они обнаружили, что мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Фото – t.me/VGlagola

Позже глава государства Владимир Зеленский заявил, что убитый – экс-спикер ВРУ Андрей Парубий, информирует издание «НБН».

Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, рассказало, что общественного деятеля убил курьер службы доставки пятью выстрелами. Полицейские принимают все меры по установлению личности киллера и места его нахождения.

Журналист Виталий Глагола обнародовал фото вероятного подозреваемого.

Фото – t.me/VGlagola

Напомним, в июле СБУ предотвратила покушение на командира «Волков Да Винчи» Сергея Филимонова.