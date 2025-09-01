В понедельник, 1 сентября, по новому стилю поздравления с именами принимают Наталья, Марфа, Татьяна и Семен. «НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Татьяна, которое остается одним из самых популярных женских имен в Украине.

Имя Татьяна с древнегреческого означает «устроительница», «учредительница», «родоначальница». Она смелая, упрямая, властная, при этом искренняя женщина, которая обладает чувством юмора и позитивным отношением к миру. Таня верит в свои силы, не поддается чужому влиянию и не прислушивается к советам других.

Обладательница этого имени – прирожденный руководитель и может организовать работу любого коллектива. Однако лучше всего ей подойдет творческая работа со свободой действий. Свое дело она выполняет качественно и ответственно.

Представители противоположного пола теряют голову от Тани, она – настоящая сердцеедка. Этой женщине важно, чтобы ее избранник был достоин ее, обладал сильным характером. Создав семью, она станет преданной женой, заботливой мамой и чудесной хозяйкой.

В первый день осени действуют такие народные запреты: нельзя давать или одалживать соль, жаловаться на жизнь и судьбу, лениться, откладывать дела на потом, брать или давать взаймы деньги, мыть или подметать пол, начинать важные дела, отправляться в дальнюю дорогу, конфликтовать, ссориться.

Напомним, мы рассказывали о характере мужчины по имени Даниил.