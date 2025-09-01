Глава Нацполиции сообщил, что подозреваемого в убийстве бывшего председателя Рады задержали. Правоохранителям понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на след убийцы и арестовать его, информирует издание «НБН».

Фото – facebook.com/ivan.vyhivskyi

Выговский рассказал, что 30 августа во Львове фигурант замаскировался под курьера службы доставки и сделал восемь выстрелов в Парубия. Он убедился, что общественный деятель умер, после чего попытался замести следы и скрыться в Хмельницкой области. Благодаря профессионализму правоохранителей подозреваемый не смог убежать.

В то же время в Офисе Генпрокурора заявили, что глава Львовской облпрокуратуры Николай Мерет подписал подозрение по делу об убийстве экс-главы ВРУ. Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям УК: по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Напомним, что в результате полученных травм Парубий скончался до приезда скорой помощи. Журналист Виталий Глагола обнародовал фото с места убийства.