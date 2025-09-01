Начальник ОВА на своей Facebook-странице сообщил, что в 2025-2026 учебном году в так называемой «Луганской народной республике» будут функционировать 265 профильных классов, информирует издание «НБН».

По его словам, из них 95 классов будут с «казацким» уклоном. Харченко отметил, что, для сравнения, инженерных классов оккупанты на ВОТ Луганщины сформировали только 20, медицинских – 11, по профилю МЧС – три.

Глава областной военной администрации объяснил, что таким образом россияне хотят с детства склонять детей на оккупированных территориях региона к войне, чтобы за их счет реализовать свои кровавые политические амбиции.

Напомним, осенью прошлого года в Луганской ОВА заявили, что на ВОТ области учителя агитируют старшеклассников подписывать контракт с ВС РФ.

Как сообщалось, Харченко рассказал о провальных попытках РФ решить кадровые проблемы в медицинской сфере так называемой «ЛНР».