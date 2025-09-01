Многие украинцы спорят, какое слово правильно употреблять – «сигарета» или «цигарка». Некоторые считают, что слово «сигарета» – это русизм, информирует издание «НБН».

Языковед Александр Пономарив в блоге BBC объяснил, что слово «сигарета» на самом деле происходит испанского cigarro («сигара»). Это сильно скрученные в трубочку листья курительного табака, а «цигарка» – бумажная трубочка, набитая табаком с одной стороны. Поэтому можно употреблять в речи две эти лексемы.

Что касается «курити» и «палити», доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко рассказал, что эти слова являются синонимами, поэтому употребление обоих вариантов не будет ошибкой.

В то же время, по словам языковеда, человека, который курит сигареты, правильно называть «курець», а не «палій», поскольку последнее означает того, кто совершил поджег.

