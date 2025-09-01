OSINT-проект DeepState сообщил, что в прошлом месяце «вторая армия мира» захватила 464 квадратных километров территории Украины. Аналитики отметили, что в августе темпы оккупации упали на 18%, информирует издание «НБН».

В DeepState уточнили, что в июле войска Российской Федерации вышли на показатель в 19% захвата всей территории Украины. В последний раз у ВС РФ он был еще 3 октября 2022 года перед наступлением ВСУ на село Дудчаны Херсонской области.

Аналитики отметили, что прирост захваченных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. В то же время на востоке Силы обороны потеряли столько же территорий, сколько освободили на правобережье Херсонщины за аналогичный период.

В августе наиболее проблемным на фронте было Новопавловское направление, где россияне достигли больших успехов малой кровью. Проблемы у защитников были и в районе Лимана, где ВС РФ оккупировали большую часть Серебрянского леса.

Наиболее эффективными для Сил обороны в прошлом месяце были Покровское и Сумское направления.

Как сообщалось, российское оборонное ведомство показало карту с «отрезанными» от Украины Одесчиной и Николаевщиной.