Издание «Агентство» обратило внимание на видео за 30 августа, где начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитывается об итогах весенне-летней кампании армии Путина. В кадр попала карта с «отрезанными» от Украины Одесщиной и Николаевщиной.

Фото – agents.media

Также на карте оборонное ведомство РФ объединило с Российской Федерацией незахваченные «второй армией мира» территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, пишет издание «НБН».

Фото – agents.media

На видео карта висит за спиной начальник ГОУ Генштаба страны-агрессора Сергея Рудского. Генерал сидел по правую руку от Герасимова.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что глава Генштаба России в ходе выступления 30 августа значительно преувеличил достижения армии Путина на фронте за весну и лето. Общая оценка захваченной ВС РФ с 1 марта территории в заявлении путинского генерала на треть выше, чем подтверждено с помощью фото и видео.

Напомним, недавно росСМИ сообщили, что кремлевский диктатор рассматривает вопрос отставки Герасимова из-за отсутствия больших успехов на фронте.