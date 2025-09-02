Во вторник, 2 сентября, поздравления с днем ангела принимают Юлиана, Ксения, Анатолий, Федор, Антон, Степан, Василий, Филипп, Виктор, Петр, Владимир, Павел, Герман, Николай, Иван, Михаил и Леонид. «НБН» раскрывает характер обладательницы имени Ксения, которое широко распространено в нашей стране.

Имя Ксения с древнегреческого языка означает «гостья» или «чужестранка». Это самостоятельная, независимая, прямолинейная, уверенная в себе женщина. Она руководствуется только своими мыслями и желаниями, всегда стоит на своем, у нее сложный характер.

Для Ксюши важно, чтобы работа приносила ей удовольствие, она годами не сможет заниматься ненавистной деятельностью. Она будет стремиться к руководящим должностям, так как ей не нравится подчиняться. Богатства ее не интересуют, важно иметь стабильный заработок для безбедной жизни.

В отношениях с противоположным полом Ксении важно иметь личную свободу. Она выбирает мужчину, ориентируясь на его отношение к ней, а не на внешность или финансовый уровень. Обладательница этого имени не терпит вмешательства посторонних в личную жизнь.

Сегодня, согласно народным верованиям, запрещено: начинать новые дела, делать крупные покупки, отказывать в помощи нуждающимся, брать в руки острые предметы, резать, колоть, шить, отправляться в дальнюю дорогу, ругать или обижать домашний скот, заводить новые знакомства, жаловаться на судьбу, жадничать, обижаться, сплетничать, мстить, ссориться.

Также в этот день не стоит носить слишком яркую одежду – это может привлечь негативную энергию или завистливый взгляд.

Ранее мы раскрывали характер обладательницы имени Татьяна.