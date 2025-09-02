Британское издание The Telegraph 30 августа опубликовало материал о плане запуска украинских аэропортов, в частности во Львове, с использованием наземных систем ППО и истребителей для обеспечения безопасности. Долинце в эфире национального телемарафона прокомментировал сообщения СМИ, информирует издание «НБН».

Эксперт рассказал, что в вопросе восстановления коммерческого авиасообщения в Украине есть три ключевых фактора: авиационная безопасность, безопасность полетов и военная безопасность.

По его словам, также нужно обеспечить защищенность наземной инфраструктуры и воздушного пространства на маршрутах самолетов. Не менее важно продумать механизм, который позволит страховать борты и перелеты так, чтобы стоимость билетов была экономически обоснована. Для того чтобы аэропорт не работал в убыток и имел ресурсы для развития, нужно и определенное количество пассажиров.

Долинце напомнил, что украинские аэропорты готовы возобновить свою работу через 1-2 месяца после принятия соответствующего решения, такой же срок назвали авиакомпании.

Отметим, в 2023 году в Офисе президента анонсировали возобновление работы аэропорта «Борисполь».