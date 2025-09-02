Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 31 августа на территории Крыма «отминусовали» радиолокационный комплекс «Утес-Т», радиотелескоп РТ-70, радионавигационную спутниковую систему «Глонасс», береговую РЛС МР-10М1 «Мыс» М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

Плетенчук в эфире национального телемарафона прокомментировал уничтожение дорогостоящего оборудования врага, информирует издание «НБН».

Спикер ВМС ВСУ отметил, что один из объектов, который «отминусовала» военная разведка Украины, действительно уникален: он родом еще из Советского Союза, его создавали для контроля спутниковой группировки.

Также ГУР МОУ поразило более новые радиолокационные средства, которые ВС РФ используют на Крымском полуострове и в восточной части Азово-Черноморского региона для разоблачения обстановки и прикрытия военной инфраструктуры.

Представитель Военно-морских сил ВСУ объяснил, что ликвидация таких объектов «второй армии мира» крайне необходимо. Чтобы Силы обороны могли проводить операции, нужно избавиться от ПВО, которая мешает, а противовоздушная оборона – это в первую очередь «глаза», то есть уникальное оборудование захватчиков.

Ранее СМИ заявили, что украинская военная разведка разнесла подземный склад взрывчатых веществ в Тульской области.