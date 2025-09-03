В среду, 3 сентября, по новому церковному календарю поздравления с днем ангела принимают Василиса, Роман, Андрей, Сергей, Василий, Ефим, Владимир, Филипп, Иван, Петр, Илья, Николай, Константин, Алексей и Михаил. «НБН» раскрывает характер обладателя имени Роман, которое входит всписок самых распространенных имен в Украине.

Имя Роман по одной версии с латинского означает «житель Рима» или «римский», по другой – с древнегреческого трактуется как «крепкий». Этот мужчина всю жизнь уделяет достижению поставленных целей, его ориентированность на личностный рост видна с молодости. Часто он выбирает не то, что ему нравится, а то, что имеет хорошую перспективу.

В работе обладателя этого имени больше всего мотивирует материальное вознаграждение, а не высокие должности. Он настойчивый, любознательный, трудолюбивый, всегда доводит дело до конца.

Рома не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны противоположного пола, так как девушкам нравится его эмоциональность, воспитанность, обаяние и элегантность. Скорее всего, он не будет идеальным семьянином до появления детей.

3 сентября, согласно народным верованиям, запрещено: заниматься тяжелым физическим трудом на поле, раздавать зерно, принимать гостей или посещать кого-то, принимать необдуманные решения, делать эмоциональные покупки, поднимать что-либо с земли и красть в карман, стричься, делать прически, использовать заколки для волос, признаваться в любви или назначать свадьбу, оставлять в доме хлам, вспоминать старые обиды, спорить по пустякам, ссориться с родными.

Также в этот день не стоит прислушиваться к чужим советам и сплетням – они могут навредить или навлечь неприятности в вашу жизнь.

