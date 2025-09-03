Авиационный эксперт в эфире «Еспресо» рассказал, что РФ активно работает над увеличением пусковых площадок дронов-камикадзе «Шахедов» для усиления атак на Украину, информирует издание «НБН».

По его словам, захватчики намерены выйти на большое количество запусков за одну массированную атаку. Сейчас враг тестирует и тренирует определенные стратегии, например, запускает беспилотники 24/7.

Храпчинский отметил, что армия Путина ограничена в количестве пусковых площадок, чтобы нарастить ежедневные атаки «Шахедами». Для этой цели оккупанты начали развивать Керченский и Донецкий аэродромы.

Авиационный эксперт прокомментировал последние комбинированные обстрелы Украины. Он объяснил, что такие атаки призваны усложнить работу нашей противовоздушной обороны. Во время таких ударов количество пусковых площадок россиян позволяет им бить от 300 до 500 БПЛА.

